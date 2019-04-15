В Краснокамске шестерых молодых людей будут судить за кражи из магазинов и угоны авто
В Краснокамске будут судить сразу шестерых молодых людей, которые обвиняются в совершении 13 краж и угонах автомобилей. При этом трое из шести на момент преступлений были несовершеннолетними.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, расследование проводил следственный отдел в Краснокамске.
- С августа по октябрь прошлого года по ночам в Краснокамске, а также в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми обвиняемые - по одиночке, вдвоем или втроем - совершили четыре кражи из магазинов и киосков розничной торговли электроникой и печатной продукцией, - сообщили в ведомстве. - Также они угнали три автомобиля, из которых похитили чужое имущество.
Похищенным преступники распоряжались по своему усмотрению, а угнанные автомобили бросали там, где заканчивался бензин.
Все обвиняемые признали свою вину и возместили ущерб. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU