В выходные в Прикамье задержали 63 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-15T18:01:43+03:00

А всего пресечено более 8 тысяч правонарушений

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Только за выходные сотрудники ГИБДД в Пермском крае задержали 63 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, всего на дорогах региона было пресечено 8149 нарушений Правил дорожного движения.

Из 63 нетрезвых водителей 24 не имели соответствующего права управления транспортным средством, 28 водителей допустили повторное правонарушение, сев за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

- Кроме этого, 91 водитель управлял транспортным средством, не имея права управления, - сообщили в краевой полиции. - 463 водителя и пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности, 277 автолюбителей не предоставили преимущество в движении пешеходам. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Тем временем, в Перми ищут водителя, который в понедельник днем на улице Героев Хасана сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Свидетелей просят позвонить 02.

ИСТОЧНИК KP.RU