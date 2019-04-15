2019-04-15T17:52:16+03:00
Происшествия

В центре Перми водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся

Школьница получила травмы
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото предоставлено ГИБДДФото предоставлено ГИБДД
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Авария случилась в понедельник, 15 апреля, в Свердловском районе Перми. Как сообщили в ГИБДД, в 8 утра 10-летняя школьница шла по дворовой территории в районе улицы Героев Хасана.

- В это же время по дороге двигался неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который в районе дома № 91 сбил несовершеннолетнего ребенка, - рассказали полицейские. - По предварительной информации, девочка шла по двору с левого края в попутном направлении.

Пострадавшую школьницу с травмами увезли в больницу на "скорой". А водитель, сбивший ребенка, скрылся с места аварии.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, и полицейские ищут очевидцев происшествия.

- Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России города. Перми по телефону 246-79-00 или «02», - сообщили в ГИБДД. - Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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