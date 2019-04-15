2019-04-15T15:49:39+03:00
Происшествия

В Балатовском парке Перми обнаружили тело мужчины

На теле были признаки насильственной смерти
Лилия Абибулаева
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Страшную находку обнаружили в четверг, 11 апреля, в Балатовском парке в Перми.

- В лесном массиве в Дзержинском районе Перми было обнаружено тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти, - сообщили в краевом следственном комитете. - По факту преступления возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Сотрудники следственного комитета совместно с полицией устанавливают личность человека, совершившего преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае мужчина убил знакомого из ревности. Двое друзей вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между друзьями произошла ссора на почве ревности. 22-летний местный житель стал избивать друга ногами и руками.От полученных травм потерпевший скончался на месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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