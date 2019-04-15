«Внимание всем!»: в Перми проверят системы оповещения

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-15T14:36:01+03:00

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Во вторник, 16 апреля, с 11:20 до 11:50 в Перми пройдет комплексная проверка региональной, местных и локальных систем оповещения Пермского края и комплексной системы экстренного оповещения населения.

В течение этого времени жители города услышат сирено-речевые установки с передачей речевого сообщения: «Внимание всем! Говорит оперативный дежурный ГКУ Пермского края «Гражданская защита».

- Если вы услышали сирену, сохраняйте спокойствие, - предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Проверка системы оповещения носит учебный характер плановое мероприятие.

Ранее мы писали о том, что в апреле в Свердловском районе Перми отключат холодную воду . Воды не будет целый день из-за планово-ремонтных работ в доме по адресу Емельяна Ярославского 26.В "НОВОГОР-Прикамья"просят жителей заранее запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU