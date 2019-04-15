В Прикамье мужчина убил знакомого из ревности

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-15T14:07:05+03:00

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В Краснокамске осудят местного жителя за убийство друга. В январе 2019 года в поселке Оверята Краснокамского района Пермского края 22-летний мужчина и его знакомый вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между друзьями произошла ссора на почве ревности. 22-летний местный житель стал избивать друга ногами и руками. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Злоумышленника задержали. Уголовное дело в отношении него передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина жестоко избил знакомую. ЧП произошло в Гайнском районе Пермского края. Молодой человек повалил девушку на пол и сломал ей ногу, поле чего скрылся. Пострадавшая самостоятельно вызвала скорую помощь. Подозреваемого задержали по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU