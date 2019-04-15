Отключение воды в апреле в Перми 2019: краны пересохнут в нескольких домах Свердловского района

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-15T14:24:23+03:00

Отключение воды в апреле в Перми 2019: воду отключат на один день

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Отключение холодной воды в Перми грозит жителям Свердловского района Перми. Воду отключат в среду, 17 апреля. Как сообщает «НОВОГОР-Прикамья», запастись водой с 9.00 до 19.00 придется жителям домов по следующим адресам:

Воды не будет из-за планово-ремонтных работ в доме по адресу Емельяна Ярославского 26.

Ранее мы писали о том, что в Перми перекроют часть Комсомольского проспекта. Главную артерию города перекроют в следующие выходные, с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля. Движение будет закрыто по четной стороне «Компроса» в районе здания «Пермэнерго» для прокладки канализации в рамках реконструкции улицы Революции. Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU