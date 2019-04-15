Состоялся очередной Workshop по апробации технологии соучаствующего проектирования

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-15T12:42:13+03:00

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Цель Workshop, организаторами которого выступили фонд «Обвинская роза», АО «ПЗСП», Институт территориального планирования, Исторический парк «Россия - моя история» при поддержке Управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, - сформировать техническое задание на конкурс по проектированию природосберегающего ландшафта долины реки Егошиха.

Во время мероприятия участники знакомятся с территорией, обсуждают особенности ландшафта. Затем работают в группах: прорабатывают идеи развития долины, обдумывают риски при организации массового отдыха на территории, рассматривают варианты пешеходных, велосипедных связей между районами и другие аспекты проектирования, которые важно учитывать и для работы с проектами в остальных долинах малых рек.

Поскольку в мероприятиях участвуют ландшафтные архитекторы, отчетливо прозвучали темы необходимости регулирования поверхностных стоков в долину и использования для этого новых технологий - биофильтров, дождевых садов, для очистки воды в реке - растений и природных материалов, формирования из них русла, которое будет красиво выглядеть, и при этом сохранять свою естественность.

Сохранение природной составляющей на этой встрече было лидирующей темой. Доклад кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ А.В.Романова о гидрогеологических особенностях ландшафта склонов и последствиях пренебрежения ими, в результате чего один из трамплинов перестал функционировать, проиллюстрировал важность участия в подготовке техзадания для конкурса специалистов самого разного профиля: от гидрогеологов до социологов. И, конечно, биологи и экологи в этом процессе – одни из главных действующих лиц наряду с архитекторами и планировщиками. Поэтому специалисты этих профессий участвуют в каждом Workshop.

С каждым разом рассматриваемая территория становится все интереснее: появляются новые краски и характеристики, как при масштабировании изображения, когда используется функция zoom.

Следующая встреча назначена на 18 апреля. Одна из целевых групп для участия – жители близлежащих микрорайонов.

ИСТОЧНИК KP.RU