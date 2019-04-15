2019-04-15T12:32:24+03:00
Происшествия

«Собаке было всего четыре года». В соцсетях сообщили об убийстве домашнего лабрадора на улице Перми

Полиция проводится проверку
Елена КОНОВА
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--Фото: Александр ГЛУЗ
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В группе «Подслушано Пермь» анонимный автор рассказал о том, что 14 апреля в районе Гознака неизвестный убил лабрадора.

- Женщина вышла погулять со своей собакой, которая была на поводке и в наморднике, - сообщил автор. - К ним подбежал человек в черной куртке и шапке, прыгнул на собаку, уронил ее и убежал. Она встал, прошел немного и умер. Лабрадору было всего 4 года. 15 апреля хозяева узнают причину смерти. В ветклинике им сказали, что догхантеры активизировались.

В пресс-службе полиции сообщили, что 14 апреля к ним действительно обратились владельцы собаки.

- По факту гибели животного отдел полиции Индустриального района проводит проверку, - добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, в Пермском крае на трассе Пермь-Жебреи очевидцы заметили тела животных. Оказалось, что это останки коров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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