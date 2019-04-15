2019-04-15T11:56:14+03:00
Недвижимость

В Перми перекроют часть Комсомольского проспекта

Движение закроют на два дня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Главную артерию города перекроют в следующие выходные, с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля. Движение будет закрыто по четной стороне «Компроса» в районе здания «Пермэнерго» для прокладки канализации в рамках реконструкции улицы Революции.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Сибирской и Краснова.

- Общественный транспорт также будет ходить по улицам Сибирской и Куйбышева: №1, 5, 19, 59 в направлении «ЦКР» будут следовать по улице Куйбышева, №10, 13, 66, 74 – по улице Сибирской, - сообщают в пресс-службе администрации города. - В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту.

Автобус №60 будет следовать по сокращенному маршруту до Октябрьской площади. Маршрут троллейбусов №1, №5 также будет укорочен «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», №12 по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова – ЦКР».

ИСТОЧНИК KP.RU

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