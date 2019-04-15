«Картина ужасная»: на трассе в Прикамье нашли тела коров

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-15T11:04:10+03:00

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В Пермском крае на трассе Пермь-Жебреи очевидцы заметили тела животных. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это останки коров. Тела были разбросаны в кювете вдоль трассы недалеко от деревни Броды.

- Животные, по всей видимости, были кем-то разделаны и выброшены. Картина ужасная! - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Свидетели также сообщают, что со слов местных жителей останки животных в этом районе находят не в первый раз.

О страшной находке очевидцы сообщили в полицию.

Ранее мы писали о том, что в пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных. Проект «Животные в городе» запустили Пермгорэлектротранс и приют «Матроскин». Цитаты известных людей о защите животных, неэтичности использования меха животных появились более чем в 50 вагонах

ИСТОЧНИК KP.RU