2019-04-15T10:30:43+03:00
Происшествия

Пермская полиция ищет водителя, который насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Орджоникидзевском районе Перми
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Фото из группы "ГИБДД Пермь" во "Вконтакте"Фото из группы "ГИБДД Пермь" во "Вконтакте"
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В Перми неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся. Смертельное ДТП произошло ночью 13 апреля на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми.

- Неизвестный автомобиль двигался по улице Лянгасова со стороны улицы Липовой в направлении улицы Кирпичный завод, - сообщают в ГИБДД по Пермскому краю. - Около дома № 143 водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места аварии в неизвестном направлении.

От полученных травм 47-летний мужчина погиб на месте. В ГИБДД просят откликнутся очевидцев происшествия. В полиции гарантируют анонимность

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД управления МВД России Перми по телефонам: 246-79-00 или 02

Ранее мы писали о том, что в Прикамье погиб водитель квадроцикла

ИСТОЧНИК KP.RU

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