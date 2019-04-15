Пермская полиция ищет водителя, который насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-15T10:30:43+03:00

Фото из группы "ГИБДД Пермь" во "Вконтакте"

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В Перми неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся. Смертельное ДТП произошло ночью 13 апреля на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми.

- Неизвестный автомобиль двигался по улице Лянгасова со стороны улицы Липовой в направлении улицы Кирпичный завод, - сообщают в ГИБДД по Пермскому краю. - Около дома № 143 водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места аварии в неизвестном направлении.

От полученных травм 47-летний мужчина погиб на месте. В ГИБДД просят откликнутся очевидцев происшествия. В полиции гарантируют анонимность

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД управления МВД России Перми по телефонам: 246-79-00 или 02

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ИСТОЧНИК KP.RU