«Владелица не знала о существовании санитарных норм»: в Перми на два месяца закрыли сауну
В Мотовилихинском районе Перми закрыли сауну за нарушение санитарно-гигиенических требований.
В Управление Роспотрбенадзора по Пермскому краю обратились местные жители с жалобой на отравление после отдыха в сауне «Жара». Судебные приставы провели проверку заведение, в результате чего были обнаружены нарушения санитарно-гигиенических требований эксплуатации бассейна, которые могли стать причиной возникновения серьезных заболеваний.
- Владелица сауны не знала о том, что существуют санитарные нормы, - сообщили нам в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - Женщина не заключала договор о проведении производственного контроля за качество воды и воздуха в помещении. Предпринимательница самостоятельно следила за состоянием воды в бассейне.
Суд признал владелицу сауны «Жара» виновной в совершении административного правонарушения и постановил закрыть заведение на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU