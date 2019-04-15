2019-04-15T10:01:20+03:00
Происшествия

«Владелица не знала о существовании санитарных норм»: в Перми на два месяца закрыли сауну

Она сама проверяла состояние воды в бассейне
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми закрыли сауну за нарушение санитарно-гигиенических требований.

В Управление Роспотрбенадзора по Пермскому краю обратились местные жители с жалобой на отравление после отдыха в сауне «Жара». Судебные приставы провели проверку заведение, в результате чего были обнаружены нарушения санитарно-гигиенических требований эксплуатации бассейна, которые могли стать причиной возникновения серьезных заболеваний.

- Владелица сауны не знала о том, что существуют санитарные нормы, - сообщили нам в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - Женщина не заключала договор о проведении производственного контроля за качество воды и воздуха в помещении. Предпринимательница самостоятельно следила за состоянием воды в бассейне.

Суд признал владелицу сауны «Жара» виновной в совершении административного правонарушения и постановил закрыть заведение на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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