«Отобрали 500 рублей». Жительница Чусового и ее друг напали на пенсионера-инвалида

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-15T09:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце марта в полицию Чусового позвонил 74-летний пенсионер с инвалидностью. Он рассказал, что знакомые его избили и похитили деньги.

- К нему выехали стражи порядка, которые выяснили, что 27-летний местный житель и его 30-летняя подруга находились в доме пенсионера, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Они вместе распивали алкогольные напитки, и пара решила ограбить пенсионера. Они напали на него, ударили несколько раз и похитили 500 рублей. Деньгами они распорядились по собственному желанию.

Полицейские задержали преступную пару и доставили в отделение. Мужчину заключили под стражу, а в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни и здоровья», - добавили в пресс-службе. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU