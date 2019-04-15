«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019 в Пермском крае

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-15T09:02:54+03:00

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Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который прошел с 20 марта по 10 апреля 2019 года во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа. В ходе проведения досрочного ЕГЭ в 321 экзаменационном пункте в 84 субъектах РФ было задействовано 12 643 камеры, охват онлайн-видеонаблюдением составил почти 96% аудиторий. Всего система видеонаблюдения осуществила 595 854 часа трансляций с видеокамер. Система отработала без сбоев и полностью готова к работе в основной период.

В Пермском крае в рамках досрочного этапа ЕГЭ-2019 специалисты «Ростелекома» подключили к системе видеонаблюдения 92 программно-аппаратных комплекса (ПАК), 82 из которых на базе IP-камер. Всего были смонтированы 184 камеры в двух пермских школах и одном региональном центре обработки информации. Во всех аудиториях трансляция велась в режиме онлайн.

Трансляция сигнала в течение всего периода досрочного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 1 463 онлайн-наблюдателя, 764 федеральных общественных наблюдателей, а также 18 федеральных экспертов.

Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по интеллектуальному номеру в формате 8-800. Специалисты «Ростелекома» также осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. В ходе досрочного периода проведения экзаменов DDOS-атаки не зафиксированы.

«Видеонаблюдение давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Не исключение и такой важный этап для каждого выпускника школы, как единый государственный экзамен. За шесть лет, которые “Ростелеком” проводит проект по видеонаблюдению за ЕГЭ, мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и защиту от хакерских и вирусных атак. Тысячи наших специалистов следят за тем, чтобы все системы работали бесперебойно. Наши умные камеры — гарантия того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным», — отметил вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.

Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.

В досрочном периоде ЕГЭ-2019 приняли участие более 35 тыс. человек. В основной период ЕГЭ-2019, который пройдет с 27 мая по 1 июля, экзамены сдадут около 724 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU