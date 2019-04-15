Подать в Сбербанк заявку на ипотеку стало проще!

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-15T09:12:09+03:00

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Несколько лет назад процесс покупки жилья в ипотеку растягивался на месяц и больше, требовалась куча документов, приходилось бесконечно ходить по инстанциям, то сейчас Сбербанк этот процесс минимизировал. Каждая третья заявка на ипотеку сейчас подается через «ДомКлик».

Все действия доступны онлайн: от заявки на ипотечный кредит до выхода на сделку. Клиент в личном кабинете «ДомКлик» в любой момент может увидеть текущий статус по своей ипотечной сделке, загрузить необходимые для Банка документы, в режиме онлайн консультироваться в чате с персональным менеджером. В Банк нужно будет прийти всего один раз – для подписания кредитной документации.

Через сервис «ДомКлик» можно не только оформить жилищный кредит, но и снять жилье, сдать в аренду или выставить на продажу, заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. И связаться с банком можно в личном кабинете клиента на платформе «ДомКлик», решить многие вопросы без посещения офиса банка, в т.ч. и получение различных справок. Возможны все каналы связи: звонок, письмо, чат с сотрудником банка. Сбербанк отвечает на запрос в чате в среднем в течение 6-ти минут.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк: «Три постулата новой сервисной модели жилищного кредитования. Всё, что можно сделать за клиента, должно быть сделано за клиента. Всё, что нужно сделать заранее, должно быть сделано заранее. Всё, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано».

Также с 29.01.19 Сбербанк продлил скидку на ипотеку: дисконт 0,3 п.п. предоставляется при покупке квартир на вторичном рынке с помощью сервиса Сбербанка «ДомКлик».

Сбербанк в апреле проводит ряд ипотечных мероприятий: от ярмарок недвижимости до ипотечных автобусных туров. Всех призываем к участию.

1. Ярмарка недвижимости с застройщиками в офисе Сбербанка (Березники). Юбилейная, 127. 20 апреля с 10.00 до 15.00

2. Ярмарка недвижимости с застройщиками в офисе Сбербанка (Закамск). Ласьвинская, 19. 20 апреля с 11.00 до 16.00

3. Автобусный тур (индустриальный район). 27 апреля. Начало в 11.00 по адресу Мира, 45. Зарегистрироваться для участия можно по телефону (342) 255-40-46

Участие в мероприятиях бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU