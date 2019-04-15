Баскетболисты «Пармы» проиграли команде из Эстонии «Калев»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-15T06:57:38+03:00

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В выходные баскетболисты «Пармы» в заключительном домашнем матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ принимали эстонский «Калев».

Первая половина встречи, рассказывают в пресс-службе команды, была острой, но во второй части игры гости смогли завершить ее в свою пользу.

- Наиболее ярко в составе «Пармы» выглядел Рашард Келли, который за первые пять минут игрового времени набрал 8 очков, - рассказали в команде. - Но не только Рашард раз за разом озадачивал оборону соперника. Так же своими дежурными трешками отметились Янис Блумс и Константин Буланов, а реактивный Кен Браун раздавал передачи и улетал в быстрые отрывы. Тем не менее, первая четверть осталась за гостями 22:23.

В начале второй 10-минутки эстонцы буквально за две минуты смогли организовать рывок в 10 очков. Однако, «Парма» сумела сократить разрыв. После 20 минут игры счет почти сравнялся - 42:47.

В конце игры пермякам не удалось вырваться вперед. «Парма» боролась за каждый мяч, но «Калев» старался не допускать серьезных ошибок и довел дело до победы со счетом 75:105.

- Большая благодарность болельщикам, - сказал после игры и.о. главного тренера пермяков Вячеслав Шушаков. - Они приходят и поддерживают команду, несмотря на результаты. И со своей стороны я хотел бы попросить прощения за то, что мы не смогли подарить им те победы, за которыми они приходят на игры. Надеюсь, что наш совместный путь продолжится, и в следующем году мы будем чаще выигрывать, в особенности на домашней арене.

ИСТОЧНИК KP.RU