Эксперты "Тотального диктанта" расскажут, какие ошибки допустили пермяки

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-14T14:55:46+03:00

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Около трех тысяч пермяков приняли участие в акции Всероссийской проверки грамотности "Тотальный диктант". В этом году текст для акции написал критик и литературовед Павел Басинский. В приветственном видео он сказал, что «при написании текста волновался даже больше, чем при создании книг».

В Перми «Тотальный диктант» проходил уже в 16 раз. Площадок было более 40. Горожане писали тексты в школах, библиотеках, музеях, вузах и даже в центре для бездомных "Территория передышки", где диктовал диктант пермский писатель Павел Селуков.

Как сообщили организаторы акции, филологи уже приступили к проверке диктантов, результаты появятся на официальном сайте "Тотального диктанта" после 19 апреля.

Выдача работ и очные консультации с экспертами по разбору ошибок пройдут 22 и 23 апреля с 18.00 до 20.00 в ПГГПУ (город Пермь, улица Пушкина, 42).

ИСТОЧНИК KP.RU