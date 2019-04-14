2019-04-14T14:55:46+03:00
Общество

Эксперты "Тотального диктанта" расскажут, какие ошибки допустили пермяки

Результаты появятся после 19 апреля
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
В "Территории передышки" текст диктовал писатель Павел СелуковВ "Территории передышки" текст диктовал писатель Павел СелуковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Около трех тысяч пермяков приняли участие в акции Всероссийской проверки грамотности "Тотальный диктант". В этом году текст для акции написал критик и литературовед Павел Басинский. В приветственном видео он сказал, что «при написании текста волновался даже больше, чем при создании книг».

В Перми «Тотальный диктант» проходил уже в 16 раз. Площадок было более 40. Горожане писали тексты в школах, библиотеках, музеях, вузах и даже в центре для бездомных "Территория передышки", где диктовал диктант пермский писатель Павел Селуков.

Как сообщили организаторы акции, филологи уже приступили к проверке диктантов, результаты появятся на официальном сайте "Тотального диктанта" после 19 апреля.

Выдача работ и очные консультации с экспертами по разбору ошибок пройдут 22 и 23 апреля с 18.00 до 20.00 в ПГГПУ (город Пермь, улица Пушкина, 42).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17 лет на двоих получили наркоторговцы из Прикамья
Пожар на ПНОСе: девять рабочих эвакуированы в безопасную зону
В Прикамье арестовали 28-летнего мужчину, который жестоко избил своего брата
"Ты прекрасна". Знаменитая модель из Перми Наташа Поли показала идеальную фигуру после родов
На следующей неделе в Пермском крае похолодает до -7
«Нашли на улице сверток». В Прикамье две девятилетние школьницы отравились неизвестным продуктом
В Перми «Тотальный диктант» написали почти три тысячи человек на 36 площадках
В Пермском крае 35-летнюю продавщицу, которая пропала 8 апреля, нашли живой
В Пермском крае чиновники брали мелкие взятки песком
В прикамской больнице маленьким детям не выдавали сухую молочную кашу
В Перми пропавший 16-летний подросток найден живым и здоровым
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор: ищут 78-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
Абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2019» стала Ольга Ляшенко из Перми
«Опрокинулся в кювет». В Прикамье погиб водитель квадроцикла
В Чайковском введен режим повышенной готовности из-за аварии на канализационном коллекторе
В выходные в Перми ограничат движение на Компросе
Советы пермякам, как сделать окна в квартире безопасными
Дело о массовом отравлении школьников направлено в Индустриальный суд Перми