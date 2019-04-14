17 лет на двоих получили наркоторговцы из Прикамья
В Чайковском осудили 28-летнюю девушку и ее гражданского мужа, которые занимались торговлей наркотиками.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, девушка и 24-летний парень работали по одной схеме. Преступница по телефону договаривалась с наркозависимыми людьми о передаче им наркотика за определенную сумму.
После этого, молодой человек встречался с покупателями и передавал им наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. На полученные средства преступники приобретали новую партию наркотиков.
Парочку наркоторговцев задержали полицейские в Чайковском. Выяснилось, что раньше девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Преступница получила 8 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей, ее подельнику дали 8 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU