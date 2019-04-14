2019-04-14T12:25:08+03:00
Происшествия

17 лет на двоих получили наркоторговцы из Прикамья

Приговор вынесли в Чайковском
Вероника РАНГУЛОВА
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Преступники получили реальные срокиПреступники получили реальные срокиФото: архив "КП"
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В Чайковском осудили 28-летнюю девушку и ее гражданского мужа, которые занимались торговлей наркотиками.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, девушка и 24-летний парень работали по одной схеме. Преступница по телефону договаривалась с наркозависимыми людьми о передаче им наркотика за определенную сумму.

После этого, молодой человек встречался с покупателями и передавал им наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. На полученные средства преступники приобретали новую партию наркотиков.

Парочку наркоторговцев задержали полицейские в Чайковском. Выяснилось, что раньше девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Преступница получила 8 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей, ее подельнику дали 8 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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