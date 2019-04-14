В Прикамье арестовали 28-летнего мужчину, который жестоко избил своего брата
Сообщение о том, что в больницу Октябрьского района доставили 33-летнего мужчину с тяжелыми травмами, поступило в отделение местной полиции.
Выяснилось, что накануне молодой человек распивал спиртные напитки вместе с младшим братом. Между родственниками произошла ссора, и 28-летний парень ударил брата ногой в живот.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшему был умышленно причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
Преступник находится в ИВС.
Тем временем, в Красновишерске осудили подростков, которых суд признал виновными в краже, грабеже и угоне автомобиля. 16-летний подросток у магазина «Продукты» вырвал у женщины пакет. В полиэтиленовой сумке находился кошелек с двумя тысячами рублей, продукты и сотовый телефон.
А через месяц он вместе с 17-летним другом угнал припаркованный на улице автомобиль «Ока». В ту же ночь они вместе с еще одним подростком похитили аккумулятор с автомобиля «ГАЗ-33023».
Наказание - один год условно, сообщили в Следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU