2019-04-14T10:17:22+03:00
Происшествия

В Прикамье арестовали 28-летнего мужчину, который жестоко избил своего брата

Возбуждено уголовное дело
Вероника РАНГУЛОВА
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Подозреваемый в избиении находится в ИВСПодозреваемый в избиении находится в ИВСФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сообщение о том, что в больницу Октябрьского района доставили 33-летнего мужчину с тяжелыми травмами, поступило в отделение местной полиции.

Выяснилось, что накануне молодой человек распивал спиртные напитки вместе с младшим братом. Между родственниками произошла ссора, и 28-летний парень ударил брата ногой в живот.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшему был умышленно причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Преступник находится в ИВС.

Тем временем, в Красновишерске осудили подростков, которых суд признал виновными в краже, грабеже и угоне автомобиля. 16-летний подросток у магазина «Продукты» вырвал у женщины пакет. В полиэтиленовой сумке находился кошелек с двумя тысячами рублей, продукты и сотовый телефон.

А через месяц он вместе с 17-летним другом угнал припаркованный на улице автомобиль «Ока». В ту же ночь они вместе с еще одним подростком похитили аккумулятор с автомобиля «ГАЗ-33023».

Наказание - один год условно, сообщили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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