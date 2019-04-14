На следующей неделе в Пермском крае похолодает до -7

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-14T08:47:11+03:00

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В Прикамье в последние дни стоит чудесная погода, в отдельных территориях столбик термометра поднимался до +16...+18 градусов, наблюдалось активное таяние снега.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, за неделю снегозапас сократился на 30 процентов. На малых реках формируются первые пики половодья. По данным гидропостов на Сылве, Обве, Иньве и Чусовой более значительные подъемы уровней воды будут зафиксированы в ближайшие двое суток.

Однако в ближайшее время нас ждет продолжительное и интенсивное похолодание. При этом самым холодным днем станет среда, 17 апреля. Метеорологи сообщают, что среднесуточная температура понизится до -3…-7 градусов. Таяние снега практически приостановится, поэтому с середины следующей недели на всех реках края ожидается спад уровней воды.

И сколько продлится такое похолодание, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU