2019-04-13T17:17:42+03:00
Общество

В Перми «Тотальный диктант» написали почти три тысячи человек на 36 площадках

В этом году автором текста стал писатель и критик Павел Басинский
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 13 апреля, в Перми «Тотальный диктант» писали на 36 площадках. Проверить свою грамотность в этом году решили почти три тысячи человек. Из них около 200 - иностранцы. В основном, это студенты медуниверситета и Политеха. В этом году пермяки писали диктант по фрагменту текста известного российского литературоведа, писателя и критика Павла Басинского. В приветственном видео он сказал, что «при написании текста волновался даже больше, чем при создании книг».

- Стандартно площадками акции стали аудитории вузов, библиотеки, - рассказала координатор акции Евгения Катаева. - Буквально вчера к нам присоединился детский онкоцентр, писали родители ребятишек. Радостно, что «Тотальный диктант» воспринимается нашими жителями уже как сложившаяся традиция. Все больше людей осознают, как важно правильно говорить и писать на родном языке.

Корреспонденты «Комсомольской правды» писали диктант в центре помощи бездомным людям «Территория передышки». Текст читал пермский писатель Павел Селуков.

- Я читаю текст на этой площадке, потому что мне нравится деятельность «Территории передышки», - сказал Павел. – И с Анной Фадеевой, руководителем центра, мы давние друзья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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