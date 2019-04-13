В Пермском крае чиновники брали мелкие взятки песком

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-13T14:29:01+03:00

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Сотрудники Управления капитального строительства при администрации Нытвенского района получали мелкие взятки и препятствовали законной предпринимательской деятельности. К такому выводу пришла прокуратура района по итогам проверки фактов, которые предоставил директор ООО «Квартал».

С мая по декабрь 2018 года при исполнении ООО «Квартал» муниципальных контрактов на ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» и ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге «Нытва – Н. Гаревая» «УКС» требовало выполнить за счет подрядчика работы, не входящих в установленный контрактом перечень и техническое задание. Это привело к увеличению организацией затрат.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственные для дачи правовой оценки, - сообщили в Генпрокуратуре РФ, - По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по фактам мелкого взяточничества и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU