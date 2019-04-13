2019-04-13T12:55:20+03:00
Общество

В прикамской больнице маленьким детям не выдавали сухую молочную кашу

Поставка продуктов возобновлена только через 10 дней
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Краснокамской городской больнице в марте этого целых 10 дней не выдавалась сухая молочная каша детям до трех лет. Родителям объясняли, что ее просто нет в наличии. Поставка молочных продуктов возобновлена лишь в конце марта 2019 года.

Прокуратура города провела проверку, по итогам которой главному врачу Краснокамской городской больницы внесено представление об устранении нарушений.

Продолжительный период времени дети и родители не могли реализовать право на бесплатное обеспечение молочными продуктами, закрепленное в федеральном законе, - пояснили в краевой прокуратуре. - Родители смогут получить молочные продукты в медицинском учреждении в апреле 2019 года.

Тем временем, дело о массовом отравлении школьников направлено в Индустриальный суд Перми. Судебное заседание назначено на 16 апреля. Сейчас в отношении ИП Собянин применен временный запрет деятельности. Напомним, что кроме школы №107 он занимался организацией питания в школе №100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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