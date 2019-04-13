В Перми пропавший 16-летний подросток найден живым и здоровым

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-13T10:18:31+03:00

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В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что 16-летний подросток, пропавший 11 апреля на Гайве нашелся. Он жив и здоров. Более подробной информации на данный момент нет.

Напомним, что 11 апреля юноша вышел из школы №4 на Гайве, но домой в Кировский район (он живет в районе гипермаркета «Магнит») не вернулся. Где он пропадал все это время неизвестно.

В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиски 78-летнего мужчины. Пенсионер сильно болен, дезориентирован, страдает потерей памяти, нуждается в медицинской помощи.

Иван Лукич вышел вчера из дома по ул. Береговая в поселке Волковский Воткинского района Удмуртской республики около 13 часов. Сбор добровольцев для поисков пенсионера назначен на 13.30 на заправке напротив поворота на поселок Волковский сразу после моста из Чайковского в Воткинск. Координатор на месте Мария (т. 89511952971).

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону «горячей линии» ПСО «Регион 18» 8-951- 195-29-71.

ИСТОЧНИК KP.RU