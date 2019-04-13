2019-04-13T10:03:51+03:00
Происшествия

В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор: ищут 78-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

Добровольцы собираются в 13.30 на заправке после моста из Чайковского в Воткинск
Константин КЯКИНЕН
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фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановойфото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор. В 13.30 добровольцы направляются на поиски 78-летнего Ивана Лукича Абрамовича. Пенсионер сильно болен, дезориентирован, страдает потерей памяти, нуждается в медицинской помощи.

Иван Лукич вышел вчера из дома по ул. Береговая в поселке Волковский Воткинского района Удмуртской республики около 13 часов.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, седые волосы и борода.

Был одет в выцветшую синюю куртку с красным воротником, черные штаны и черные галоши.

Сбор добровольцев для поисков пенсионера назначен на 13.30 на заправке напротив поворота на поселок Волковский сразу после моста из Чайковского в Воткинск.

Координатор на месте Мария (т. 89511952971).

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону «горячей линии» ПСО «Регион 18» 8-951- 195-29-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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