2019-04-13T09:02:49+03:00
Общество

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2019» стала Ольга Ляшенко из Перми

Она работает учителем русского языка и литературы в пермском лицее №10
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт губернатора Пермского краяфото: сайт губернатора Пермского края
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В Перми подведены итоги краевого этапа конкурса «Учитель года – 2019». Победителей награждали в Органном зале.

Абсолютным победителем конкурса и победителем в номинации «Учитель общего образования» стала Ольга Ляшенко, учитель русского языка и литературы лицея №10.

- Самая большая награда — это опыт, опыт работы с другими учителями, с талантливыми детьми, - поделилась победительница.

Лучшим педагогом дошкольного образовательного учреждения был признан Евгений Пепеляев, воспитатель детского сада №233 – школы рыцарей и принцесс.

Победителем в номинации «Педагогический дебют» стала Елена Бабушкина, учитель технологии школы дизайна «Точка». Лучшим педагогом дополнительного образования стала Ирина Прокофьева, учитель центра детского творчества «Ритм».

Победу в номинации «Педагог социально-психологической службы» одержала Наталья Дерюшева, педагог-психолог школы №18 для обучающихся с ОВЗ. Первое место в номинации «Лидеры воспитания» заняли Наталья Мокрушина и Оксана Ходырева, заместители директора по воспитательной работе лицея №9.

Абсолютный победитель краевого конкурса был награжден премией в размере 500 тысяч рублей. Победители в различных номинациях получили 75 тысяч рублей, призеры – по 50 тысяч. Кроме того, Ольга Ляшенко будет представлять Пермский край на всероссийском конкурсе «Учитель года», который пройдет осенью этого года.

Напомним, что в заочном этапе конкурса участвовали 155 педагогов. По итогам отборочного тура в финал вышли 56 лучших участников, из них 25 –из Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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