«Опрокинулся в кювет». В Прикамье погиб водитель квадроцикла

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-13T08:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло накануне, 12 апреля, в Добрянском районе. Около шести утра в селе Усть-Горевая 36-летний мужчина, управляя квадроциклом, не справился с управлением.

- Мужчина допустил съезд с дороги и опрокинулся в кювет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте. По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в центре Перми 35-летняя женщина без прав протаранила BMW. Авария случилась вечером 11 апреля в самом центре Перми – на перекрестке улиц Ленина и Крисанова, рядом с Театром-Театром. Как сообщили в ГИБДД по городу Перми, около 21 часа по улице Крисанова в направлении Петропавловской двигалась иномарка Chevrolet, за рулем сидела 35-летняя женщина.

На перекрестке с улицей Ленина пермячка проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в BMW, водитель которого двигался в сторону Плеханова.

ИСТОЧНИК KP.RU