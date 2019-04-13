2019-04-13T07:47:32+03:00
Происшествия

В Чайковском введен режим повышенной готовности из-за аварии на канализационном коллекторе

Работы по устранению аварии ведутся в две смены
Константин КЯКИНЕН
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фото: администрация г. Чайковскийфото: администрация г. Чайковский
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«КП» уже сообщала о крупной коммунальной аварии в Чайковском. Провал над канализационным коллектором в микрорайоне Завьялово образовался вечером 10 апреля. Ремонтные работы ведутся в две смены с 8 до 20 часов ежедневно. На участке работает специальная техника, задействовано несколько бригад рабочих.

- Необходимо заменить 1,5 км старой асбестно-цементной канализационной трубы на пластиковую, который в резерве муниципального «Водоканала» нет, - сообщили в администрации города. - Возникла необходимость в срочном порядке искать подрядчика и приобретать большой объем пластиковой трубы диаметром 500 мм.

В городе введен режим повышенной готовности. Как сообщил и.о. главы города Алексей Агафонов, все силы и средства для самостоятельного устранения аварии у муниципалитета есть

Первая партия материала - 52 метра полиэтиленовой трубы поступила 12 апреля. Ежедневно поставщик будет привозить ориентировочно по 230 м инженерных сетей. Таким образом, по прогнозам специалистов в первой половине мая работы должны быть завершены.

Из-за ремонта понижено давление воды в микрорайонах «Завьяловский», «Заря-1», «Завокзальный», п.Прикамский, промышленной зоне Сутузово. Качество воды в период устранения аварии не ухудшится. Ежедневно с 6 до 8 утра и с 20 до 22 часов давление поднимают до нормы, вода поступает полноценно в квартиры и дома.

Горячее водоснабжение временно ограничено в микрорайонах «Завокзальный», «Заря-1», «Завьяловский» (ул. 40 лет Октября), поселке Прикамский и Сутузово. За счет этого количество стоков упадет еще на 20%.

Изменение режима подачи воды не касается учреждений социальной сферы, подчеркнули в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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