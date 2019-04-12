В выходные в Перми ограничат движение на Компросе
Водители, внимание! В выходные будет ограничено движение на Комсомольском проспекте - по нечетной стороне в районе перекрестка с улицей Революции.
Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», движение будет закрыто с 0.00 13 апреля до 5.00 15 апреля. В следующие выходные с 0.00 20 апреля до 05.00 22 апреля будет закрыто движение по четной стороне в районе здания «Пермэнерго».
Как пояснили в администрации Перми, закрытие движения необходимо для прокладки канализации в рамках реконструкции улицы Революции.
Объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Краснова, Куйбышева, Глеба Успенского. Работы специально запланированы на выходные, чтобы не усугублять транспортную обстановку.
Как будут ходить автобусы:
Движение автобусных маршрутов в выходные дни 13-14 апреля и 20-21 апреля будет организовано в объезд по улицам Куйбышева или Сибирской.
Так, 20-21 апреля автобусные маршруты №1, 5, 19, 59 в направлении «ЦКР» будут следовать по улице Куйбышева, автобусные маршруты №10, 13, 66, 74 – по улице Сибирской. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту.
Движение автобусного маршрута №60 будет сокращено до Октябрьской площади. Троллейбусы №1 и 5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», №12 по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова – ЦКР».
ИСТОЧНИК KP.RU