2019-04-12T14:41:19+03:00
Общество

В Перми осужден участник банды фальшивомонетчиков

Он реализовал 23 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Татьяна Коркина
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В Свердловском суде рассматривалось дело о 29-летнем участнике банды фальшивомонетчиков. В феврале и марте этого года молодой человек реализовал в торговых точках Пермского края 23 банкноты номиналом 5 тысяч рублей.

В суде было доказано, что он входил в преступную группу. У каждого члена банды фальшивомонетчиков была своя роль.

Был разработан преступный план. Согласно нему, 29-летний пермяк приобретал поддельные банкноты, хранил и сбывал их. Подлинные купюры и сдачу он передавал главарю банды.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Тем временем, в Перми за долги арестован долгострой в Закамске. Застройщик из Сахалинской области задолжал дольщикам более 8, 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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