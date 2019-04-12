2019-04-12T14:31:18+03:00
Общество

Прикамская теннисистка на коляске собирает деньги на участие в международном турнире

Юлия Ощепкова уже выходила в финал крупного турнира в Москве
Константин КЯКИНЕН
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фото: краевое общество инвалидовфото: краевое общество инвалидов
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Юлия Ощепкова из Чусового занимается теннисом на коляске. У нее ампутирована одна нога выше колена. Операцию пришлось сделать из-за заболевания сосудов.

Юлия Ощепкова единственная представительница Пермского края, защищающая честь России на международных соревнованиях среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2018 году она становилась финалистом международного турнира «ИКАР» в Москве, сообщили в краевом обществе инвалидов.

Чтобы сохранить турнирные очки и рейтинг, спортсменке ежегодно необходимо участвовать не менее чем в пяти теннисных турнирах в год. Но у нее нет средств, чтобы оплатить стартовый взнос. До 20 апреля ей нужно заплатить 50 тысяч рублей для участия в турнире «VILNIUSOPEN 2019» в Вильнюсе и «MegafonDreamCap» в Санкт-Петербурге.

Средства можно перечислить на карту Сбербанка Юлии Викторовне Ощепковой 4276 8490 1333 4288.

ИСТОЧНИК KP.RU

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