2019-04-12T14:09:40+03:00
Экономика

«БКС Брокер» научит выгодно покупать валюту перед праздниками

Планируя майский отдых за рубежом, многие пермяки предпочитают менять рубли на доллары и евро в банках или обменных пунктах
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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На самом деле обменники - не самый выгодный инструмент, ведь на этой операции банк заработает хорошие комиссионные. А при обмене крупной суммы разница окажется немаленькой. Чтобы обменять валюту с выгодой, можно обратить внимание на биржевой рынок.

Биржевой курс доллара всегда выгоднее банковского. Почему? В «БКС Брокер» пояснили, что банки добавляют проценты к биржевому курсу, формируя таким образом свой курс валют. Чтобы иметь доступ на валютный рынок и самостоятельно совершать операции на бирже, нужно подписать договор с компанией-брокером. Для этого не обязательно приходить в офис, нужно просто установить приложение «Мой брокер» и подписать договор удаленно.

- Когда договор будет заключен, вам откроют счет. Далее останется перевести на него средства и с помощью брокера совершать операции с валютой на Московской бирже, - уточнил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Торги происходят в электронном виде, поэтому выбирайте удобное время и ловите выгодный курс.

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является одним из лидеров российского рынка брокерских услуг, в том числе и по размеру клиентской базы на брокерском обслуживании — более 300 000 клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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