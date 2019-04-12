Прямой эфир губернатора Прикамья в Instagram собрал 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-12T13:45:37+03:00

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11 апреля губернатор Прикамья Максим Решетников провел шестой прямой эфир в Instagram для жителей региона. За час конференцию посмотрели порядка 6 тысяч пользователей, единовременно за эфиром наблюдала тысяча человек. Глава региона ответил почти на 50 вопросов.

Традиционно вопросы жителей собирались заранее под анонсом в социальной сети. Публикация собрала более 600 вопросов. Большая их часть связана c достройкой «проблемных» объектов, возведением крупных инфраструктурных объектов, дорог, социальной инфраструктуры. Также жители интересовались вопросами размещения нестационарных торговых объектов, газификацией региона, развитием спорта.

Максим Решетников начал общение с вопросов по долгостроям и «проблемным» объектам, он кратко пояснил ситуацию по 6 жилым комплексам и домам: «С удивлением обнаружил, что среди вопросов нет Первого Пермского микрорайона, того жилого комплекса, с которого началась разработка законодательства, работа по региональному механизму достройки «проблемных» объектов. По жилому комплексу сформирован график достройки, с жителями ведет работу ПАИЖК. Идет проектирование, предполагается, что к июню закончится экспертиза смет, и, если ЖСК с ПАИЖК оперативно решат вопросы, то до конца лета будет возможность выйти на достройку объекта. Я считаю, это будет знаковый шаг в решении вопросов «обманутых» дольщиков».

Губернатор отметил, что не везде получается достроить объекты с помощью регионального механизма быстро, возникают трудности: «Например, дом по адресу ул. Макарова, 23 в Перми не входит в перечень признанных «проблемных» объектов. Застройщик продолжает строительство, правда, как мне докладывают, крайне слабыми темпами. Здесь нужно дольщикам принимать решение: либо уходить в процедуру банкротства, переводить объект на ЖСК и при нашей поддержке достраивать, либо вместе с нами дальше продолжать давить на застройщика, чтобы он этот объект достраивал».

Всего за 2017-2018 год в крае было введено 9 «проблемных» домов. В 2017 году 3 дома введено в Перми: ул.Щербакова, 43В, ул.Адмирала Ушакова, 36Б, ул.Елькина, 39. Еще 6 объектов было введено в 2018 году: в Чайковском – Сиреневый Бульвар, 5, в поселке Звездный – ул.Бабичева, 4Б, и в Перми – ул. Мира, 5А, ул.Окулова, 62, ул.Островского, 30, ул.Углеуральская, 27. На сегодня в крае признаны «проблемными» ещё 13 объектов.

Также глава Прикамья рассказал о том, на каком этапе находится строительство нового зоопарка. К вводу готовятся 4 объекта. Однако, губернатор подчеркнул, что это ещё не говорит о готовности: «Зоопарк станет зоопарком, когда будет сделана, скажем так, имитация среды, в которой будут жить животные. Заказан проект по тематическому оформлению, делают испанцы. Рабочие чертежи уже есть. Как только сдаются объекты, к работам приступит команда дизайнеров», – отметил Максим Решетников и добавил, что к этим работам привлекут студентов пермских вузов, в первую очередь, из Академии ваяния и зодчества. Предполагается, что постепенный переезд животных начнётся весной 2020 года.

Ещё несколько вопросов жителей края касались строительства нового Театра оперы и балета. Губернатор отметил, что после встречи с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым проект пермского театра досрочно включён в программу поддержки Правительства РФ на 2020-2022 годы. Кроме того, поддержку со стороны федерального Правительства Пермский край получит и при строительстве новой инфекционной больницы в Перми. По словам губернатора, проект будет расширен, и рядом со взрослой больницей планируется построить и детскую инфекционку.

Отдельно глава Прикамья остановился на вопросах о регулировании рынка нестационарной торговли. Губернатор отметил, что идеологически он поддерживает то, что город наводит порядок. Однако, подчёркивает Максим Решетников, в этом процессе не хватает коммуникации. «Очевидно, что чиновники не объясняют жителям, что значит размещение нестационарных объектов на территории домов, на придомовой территории. Не объясняют жителям, где они будут покупать продукты в том случае, если магазин, где они привыкли это покупать, переедет. Не объясняют предпринимателям, какие возможности есть по приобретению участков, мест для размещения на аукционах, так и о возможностях, которые есть в стационарных объектах торговли», – отметил губернатор и ещё раз обратил внимание главы города Перми Дмитрия Самойлова на эту недоработку.

Запись прямого эфира доступна в Instagram в сервисе IGTV. Запись посмотрели уже более 1200 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU