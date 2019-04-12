2019-04-12T13:39:34+03:00
Происшествия

В Прикамье подростки осуждены за грабеж, кражу и угон автомобиля

Молодые люди отделались условным сроком
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Красновишерске подростки летом и осенью прошлого года совершили ряд преступлений. В начале августа 16-летний подросток у магазина «Продукты» на ул. Лоскутова вырвал у женщины пакет. В полиэтиленовой сумке находился кошелек с двумя тысячами рублей, продукты и сотовый телефон.

В ночь на 17 сентября он вместе с 17-летним другом угнал припаркованный на улице автомобиль «Ока». В ту же ночь они вместе с еще одним подростком похитили аккумулятор с автомобиля «ГАЗ-33023».

Суд признал их виновными в краже, грабеже и угоне автомобиля. И назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком в 1 год, сообщили в краевом следственном комитете.

А в Чусовом мужчины трижды грабили одну и ту же базу отдыха. Они похищали продукты и выпивку. Суд в зависимости от роли каждого назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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