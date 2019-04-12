2019-04-12T12:40:40+03:00
Происшествия

Руководство пермской школы, где подрались дети, потребовало у ЧОПа заменить охранника

Также в департаменте образования сообщили, что образовательное учреждение собираются объединить с другой школой, чтобы улучшить дисциплину
Константин КЯКИНЕН
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фото: ПОДСЛУШАНО МОТОВИЛИХАфото: ПОДСЛУШАНО МОТОВИЛИХА
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В пермской школе №48 накануне произошла драка прямо в холле у выхода. Охранник сидел за столом и даже не пытался вмешаться в потасовку. Также никак не реагировали на происходящее родители, которые стояли в сторонке. Фотографии драки сняли очевидцы, которых возмутило, что охранник просто наблюдал за дракой и даже не попытался унять ребят.

Как сообщили в департаменте образования, школа потребовала у частной организации заменить охранника.

- Школа №48 давно находится на контроле департамента образования и для того, чтобы навести порядок в этом образовательном учреждении, планируется объединить ее со школой №49 в одно юридическое лицо, - сообщили в департаменте образования. - В частности, это позволит вывести школу №48 на качественно новый уровень, улучшить показатели хозяйственной деятельности, успеваемости ребят, дисциплину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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