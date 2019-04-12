В Чайковском прорвало канализацию, рассматривается вопрос о введении режима ЧС

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-12T12:31:44+03:00

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В Чайковском с 11 апреля на участке канализационного коллектора в микрорайоне Завьялово ведутся восстановительные работы. Причиной аварии послужило образование 10 апреля провала над канализационным коллектором. В этот же день МУП «Водоканал» незамедлительно начал ремонтные работы, которые продолжаются по настоящее время. В связи с этим временно снижено давление при подаче воды в пяти микрорайонах города.

В администрации города созвана комиссия с участием коммунальных служб, надзорных органов и специалистов мэрии.

Работы ведутся в две смены с 8 до 20 часов ежедневно. На участке работает специальная техника: экскаваторы, ассенизаторы, погрузчики, глиномеры. Кроме того, задействована бригада из 18 человек. Прокладывать коммуникации решено открытым способом, чтобы удешевить стоимость работ. Для ускорения процесса траншею будут копать два экскаватора с двух сторон навстречу друг другу, сообщили в администрации города.

Работы будут завершены в первой половине мая.

На время проведения восстановительных работ закрыт для движения транспорта участок автомобильной дороги по ул. 40 Лет Октября.

Кроме того, в микрорайоне Завьялово с 12 апреля до окончания основных работ будет временно ограничена подача горячей водыв микрорайонах «Завокзальный», «Заря -1».

ИСТОЧНИК KP.RU