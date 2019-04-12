2019-04-12T11:27:46+03:00
Звезды

Пермяки фотографируются с «Диким ангелом» Натальей Орейро

Звезда «мыльных опер» прилетела в Пермь с большим двухчасовым концертом
Константин КЯКИНЕН
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фото: Подслушано Пермь /https://vk.com/podslushanopermфото: Подслушано Пермь /https://vk.com/podslushanoperm
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- А вы в курсе, что к нам в Пермь прилетела Наталья Орейро, - кричат от восторга поклонники знаменитой актрисы. - Мечты сбываются!

Действительно, 12 апреля в Пермь пожаловала латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро – исполнительница главной роли в знаменитом сериале «Дикий ангел». У нас в городе она даст концерт в СК им. Сухарева в рамках «Незабываемого тура». В большом двухчасовом шоу прозвучит и знаменитая песня «Cambio dolor», ставшая саундтреком к «Дикому ангелу». Начало концерта в 19 часов.

Фанаты «Дикого ангела» ожидали своего кумира в аэропорту. Вместе со своим кумиром они сделали сэлфи и опубликовали его в соцсетях.

Наталию Орейро миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Это благодаря Наталии в России появилась мода носить бейсболку козырьком назад – как это делала в фильме Милагрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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