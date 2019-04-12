В Прикамье должник-таксист приехал к приставу и лишился машины

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-12T11:04:10+03:00

Он врал, что автомобиль находится на ремонте в Тольятти

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В Краснокамске владелец иномарки Chevrolet Cobalt задолжал банку. Он должен был погасить задолженность либо отдать машину. Но он не собирался делать ни того, ни другого.

Судебным приставам неплательщик заявил, что машина находится на ремонте в Тольятти. Должник заверял представителей власти, что сам обеспокоен судьбой автомобиля. По его версии, машина уже никогда не вернется к нему.

Однако инспекторы выяснили, что должник не заявлял о пропаже машины, более того Chevrolet периодически появляется на улицах Краснокамска. Более того, на ней он подрабатывает в такси.

- Пристав вызвал такси и стал дожидаться должника, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Машина подъехала по указанному адресу и судебный пристав по розыску вел в салон. Водитель сразу узнал пассажира был вынужден смириться с арестом иномарки.

Машина передана банку на ответственное хранение. Но таксист может еще вернуть Chevrolet, однако для этого ему необходимо полностью рассчитаться с банковским долгом.

ИСТОЧНИК KP.RU