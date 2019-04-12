2019-04-12T11:04:10+03:00
Общество

В Прикамье должник-таксист приехал к приставу и лишился машины

Он врал, что автомобиль находится на ремонте в Тольятти
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснокамске владелец иномарки Chevrolet Cobalt задолжал банку. Он должен был погасить задолженность либо отдать машину. Но он не собирался делать ни того, ни другого.

Судебным приставам неплательщик заявил, что машина находится на ремонте в Тольятти. Должник заверял представителей власти, что сам обеспокоен судьбой автомобиля. По его версии, машина уже никогда не вернется к нему.

Однако инспекторы выяснили, что должник не заявлял о пропаже машины, более того Chevrolet периодически появляется на улицах Краснокамска. Более того, на ней он подрабатывает в такси.

- Пристав вызвал такси и стал дожидаться должника, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Машина подъехала по указанному адресу и судебный пристав по розыску вел в салон. Водитель сразу узнал пассажира был вынужден смириться с арестом иномарки.

Машина передана банку на ответственное хранение. Но таксист может еще вернуть Chevrolet, однако для этого ему необходимо полностью рассчитаться с банковским долгом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководство пермской школы, где подрались дети, потребовало у ЧОПа заменить охранника
В Чайковском прорвало канализацию, рассматривается вопрос о введении режима ЧС
Пермяки фотографируются с «Диким ангелом» Натальей Орейро
В Чусовом мужчины трижды грабили одну базу отдыха
«Остановки и выбоины на дорогах». Глава Перми начал еженедельные объезды районов города
«Охранник молча смотрел и не вмешивался». В Перми в школе подрались ребята
Названы самые привлекательные города для инвестиций в новостройки
В Пермском районе полицейские накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя
В Перми противоклещевая обработка начнется во второй половине апреля
Пермский архив переедет в новое здание в этом году
23-летний пермяк более 11 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков
«Уехала на работу и пропала». В Прикамье ищут 35-летнюю женщину