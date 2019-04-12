В Чусовом мужчины трижды грабили одну базу отдыха

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-12T10:40:12+03:00

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В Чусовом 44-летний и 29-летний мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды забирались в помещение базы отдыха. Они взламывали окно монтировкой и похищали продукты питания и спиртные напитки.

В третий раз к ним присоединился 33-летний мужчина. Они вновь залезли в здание базы отдыха. Но на этот раз они украли не только продукты, но и офисную технику. Общий ущерб составил порядка 20 тысяч рублей, сообщили в краевой полиции.

Суд в зависимости от роли каждого назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строго режима.

Ранее мы писали, что в Перми силовики накрыли закрытый ночной клуб, где употребляли наркотики. Задержана женщина-наркодилер и несовершеннолетняя девушка. Попасть в клуб могли только «свои». Клиенты регистрировались в закрытых группах социальной сети и оставляли заявку администратору. На входе посетители проходили фейс-контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU