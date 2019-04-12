2019-04-12T10:20:46+03:00
Общество

«Остановки и выбоины на дорогах». Глава Перми начал еженедельные объезды районов города

Дмитрий Самойлов проверил качество уборки в преддверии майских праздников
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт администрации Пермифото: сайт администрации Перми
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Глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram анонсировал еженедельные объезды по четвергам разных районов города с проверкой весенней уборки. Первую поездку он совершил накануне, 11 апреля.

За основу маршрута объезда были взяты обращения пермяков - пост мэра собрал более 250 комментариев.

Одним из первых мест объезда стала контейнерная площадка по улице Елькина у домов №1 и №3, на которую жаловались пермяки. Она была переполнена мусором. После визита главы города все привели в порядок. Также была зафиксирована проблема с вывозом мусора и уборкой контейнерной площадки в микрорайоне Октябрьский.

В Индустриальном районе жители города обращали внимание на разрушенное состояние перекрестка улиц Подводников и Шахтерской. Главе администрации Индустриального района Александру Иванову поручено до 1 мая устранить замечания.

- По результатам объезда зафиксировал несколько проблем, - отметил Дмитрий Самойлов. - Первая – состояние остановочных комплексов, сегодня районы уже работают над этой задачей. Вторая – выбоины на дорогах, в течение двух недель требуется завершить ремонт литым асфальтом. К сожалению, хуже всего пока с содержанием в Индустриальном районе.

Уже составлена программа на следующий четверг: проверить микрорайоны Владимирский, Юбилейный в Свердловском районе, Висим и Вышку-2 в Мотовилихе и часть Орджоникидзевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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