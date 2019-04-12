«Остановки и выбоины на дорогах». Глава Перми начал еженедельные объезды районов города
Глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram анонсировал еженедельные объезды по четвергам разных районов города с проверкой весенней уборки. Первую поездку он совершил накануне, 11 апреля.
За основу маршрута объезда были взяты обращения пермяков - пост мэра собрал более 250 комментариев.
Одним из первых мест объезда стала контейнерная площадка по улице Елькина у домов №1 и №3, на которую жаловались пермяки. Она была переполнена мусором. После визита главы города все привели в порядок. Также была зафиксирована проблема с вывозом мусора и уборкой контейнерной площадки в микрорайоне Октябрьский.
В Индустриальном районе жители города обращали внимание на разрушенное состояние перекрестка улиц Подводников и Шахтерской. Главе администрации Индустриального района Александру Иванову поручено до 1 мая устранить замечания.
- По результатам объезда зафиксировал несколько проблем, - отметил Дмитрий Самойлов. - Первая – состояние остановочных комплексов, сегодня районы уже работают над этой задачей. Вторая – выбоины на дорогах, в течение двух недель требуется завершить ремонт литым асфальтом. К сожалению, хуже всего пока с содержанием в Индустриальном районе.
Уже составлена программа на следующий четверг: проверить микрорайоны Владимирский, Юбилейный в Свердловском районе, Висим и Вышку-2 в Мотовилихе и часть Орджоникидзевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU