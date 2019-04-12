2019-04-12T08:59:14+03:00
Общество

Названы самые привлекательные города для инвестиций в новостройки

В Перми совокупная годовая доходность составляет 9%
Поделиться:
Фото пресс-службыФото пресс-службы
Изменить размер текста:

Самыми привлекательными городами для вложения средств в недвижимость стали Уфа, Сочи и Новосибирск. В них инвестор может рассчитывать на совокупную годовую доходность в размере 20%, 19% и 18% соответственно. В Перми совокупная годовая доходность составляет 9%. К таким выводам пришли аналитики компании «Талан», проанализировавшие динамику роста цен на новостройки в 25 российских городах с 2016 года по 2018 гг.

В зависимости от региона колебания диапазона составили от 4 до 20%, при этом в 22 из 25 городов совокупная годовая доходность от вложений в новостройки превысила среднюю доходность по банковским вкладам. Средняя годовая доходность – 12%, что в 2 раза выше прибыли от вкладов.

Доходность от инвестирования в новостройки обусловлена 2 ключевыми факторами: изменением цены на локальном рынке жилья и увеличением стоимости квартиры по мере строительства жилого дома. Первый фактор не всегда играет в сторону увеличения доходности (бывает и снижение цены), однако благодаря росту строительной готовности инвестиции всегда сохранены и преумножены.

«Привлекательность инвестиций в новостройки вырастет уже в этом году, после перехода застройщиков на эскроу-счета, которые станут обязательными 1 июля. Новая схема предполагает, что денежные средства, уплаченные за квартиру в строящемся доме, будут находиться на специальном счете в банке и в случае проблем со строительством дома будут возвращены покупателю. Это значит, риск стать обманутым дольщиком сводится к нулю. «Талан» уже сейчас готов к работе с эскроу-счетами, мы реализуем такой проект в 2 городах», - отмечает заместитель генерального директора по экономике и финансам «Талана» Евгений Романенко.

Для инвестирования в новостройки у «Талана» есть специальное предложение - «ИнвестПродукт». Инвестор может выбрать квартиру в доме, который строит компания, и заключить договор долевого участия с возможностью уступки прав. После окончания срока инвестирования (от 1 года до 1,5 лет) покупатель может вернуть инвестиции с процентами или оставить квартиру себе. Доходность составит от 12 до 14% годовых. Подробнее – на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском районе полицейские накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя
В Перми противоклещевая обработка начнется во второй половине апреля
Пермский архив переедет в новое здание в этом году
23-летний пермяк более 11 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков
«Уехала на работу и пропала». В Прикамье ищут 35-летнюю женщину
В Прикамье во время ссоры пенсионер до смерти избил гражданскую жену
«Мы в красной зоне». Пермь вошла в список регионов, где самые аварийные дороги
В Прикамье мужчину обвиняют в убийстве собственной жены
Переезд пермского зоопарка на новое место состоится только через год
«Как сделать атомную бомбу у себя дома». В Перми прокуратура заблокировала сайт с таким содержанием
«Победа» открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью
На видео попало жестокое избиение подростка в Березниках
Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков на Каме
Четверых учеников пермской школы, где заболели 137 человек, скоро выпишут из больницы
В Перми автобус нелегального маршрута 98Т, эвакуированный на штрафстоянку, арестован за долги
Новые вклады от «Фора-банк»
В Прикамье за три года отремонтирует около 100 «предаварийных» домов
ПЗСП запускает новую партнерскую программу
«Как лежать неделю в этом аду». Пациенты больницы в Чайковском жалуются на полчища тараканов
«Срочно нужна кровь». Родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров
В Березниках водитель «ГАЗели» насмерть сбил пожилого человека
В Прикамье пройдет VI Открытый форум «Законный бизнес без барьеров»
«Выгонял из дома в мороз в одних тапочках». В Прикамье отец истязал своего 9-летнего сына
Фигуристка Аделина Сотникова вручила пермскому ветерану золотой знак ГТО
В Перми День Победы начнется с парада и завершится праздничным фейерверком