Названы самые привлекательные города для инвестиций в новостройки

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-12T08:59:14+03:00

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Самыми привлекательными городами для вложения средств в недвижимость стали Уфа, Сочи и Новосибирск. В них инвестор может рассчитывать на совокупную годовую доходность в размере 20%, 19% и 18% соответственно. В Перми совокупная годовая доходность составляет 9%. К таким выводам пришли аналитики компании «Талан», проанализировавшие динамику роста цен на новостройки в 25 российских городах с 2016 года по 2018 гг.

В зависимости от региона колебания диапазона составили от 4 до 20%, при этом в 22 из 25 городов совокупная годовая доходность от вложений в новостройки превысила среднюю доходность по банковским вкладам. Средняя годовая доходность – 12%, что в 2 раза выше прибыли от вкладов.

Доходность от инвестирования в новостройки обусловлена 2 ключевыми факторами: изменением цены на локальном рынке жилья и увеличением стоимости квартиры по мере строительства жилого дома. Первый фактор не всегда играет в сторону увеличения доходности (бывает и снижение цены), однако благодаря росту строительной готовности инвестиции всегда сохранены и преумножены.

«Привлекательность инвестиций в новостройки вырастет уже в этом году, после перехода застройщиков на эскроу-счета, которые станут обязательными 1 июля. Новая схема предполагает, что денежные средства, уплаченные за квартиру в строящемся доме, будут находиться на специальном счете в банке и в случае проблем со строительством дома будут возвращены покупателю. Это значит, риск стать обманутым дольщиком сводится к нулю. «Талан» уже сейчас готов к работе с эскроу-счетами, мы реализуем такой проект в 2 городах», - отмечает заместитель генерального директора по экономике и финансам «Талана» Евгений Романенко.

Для инвестирования в новостройки у «Талана» есть специальное предложение - «ИнвестПродукт». Инвестор может выбрать квартиру в доме, который строит компания, и заключить договор долевого участия с возможностью уступки прав. После окончания срока инвестирования (от 1 года до 1,5 лет) покупатель может вернуть инвестиции с процентами или оставить квартиру себе. Доходность составит от 12 до 14% годовых. Подробнее – на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU