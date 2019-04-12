В Перми противоклещевая обработка начнется во второй половине апреля

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-12T08:32:30+03:00

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После таяния снега в пермских городских лесах начнется противоклещевая обработка. Начать работы планируется во второй половине апреля. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

В первую очередь будут подвергнуты акарицидной обработке экологические тропы, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановки, расположенные рядом с лесом, а также тропинки, ведущие к садам и жилым районам.

В Черняевском лесничестве обезопасят экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки.

Также будет обработаны экотропы «Большая сосновая», «Пролетарская», «Красные горки», «Крым», «Чапаевская», «Ботаническая», дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», территория вблизи школы №37.

Работники лесничества напоминают пермякам о необходимости вакцинации. Во время отдыха на природе необходимо надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон необходимо внимательно осмотреть одежду и тело.

ИСТОЧНИК KP.RU