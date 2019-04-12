2019-04-12T08:23:35+03:00
Общество

Пермский архив переедет в новое здание в этом году

В архиве будут установлены новейшие мобильные стеллажи
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Архив города Перми в этом году переедет в новое здание. Сейчас он размещается в двух зданиях – на проезде Якуба Коласа, 5 и на бульваре Гагарина, 58а. В архиве находятся около 180 тысяч единиц хранения, ежегодно принимаются 4-5 тысяч дел. В обоих зданиях возник дефицит площадей.

Пермскому городскому архиву было предоставлено новое здание площадью 2,5 тысячи кв. метров по ул. Дениса Давыдова, 15. Это отдельное трехэтажное здание с одноэтажным пристроем. В новом помещении может быть размещено свыше 300 тысяч единиц хранения: документы на бумажной основе, фотодокументы, аудиовизуальные и электронные документы.

Ремонт здания нового архива ведется с лета 2018 года. Сейчас идет внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций.

В архиве будут установлены новейшие мобильные стеллажи.

Кроме того, архив готовит техническое задание на приобретение и монтаж специализированного оборудования, в частности, стеллажей для хранения документов на разных видах носителей.

- Они позволяют экономить место, эффективно работать с документами, качественно их хранить, соблюдать нормативный световой режим, - отмечает директор Пермского городского архива Виктор Новокрещенных.

В основном стеллажи будут использоваться для хранения документов на бумажной основе, но архив рассматривает возможность заказать специализированные стеллажи и для электронных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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