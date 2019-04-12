2019-04-12T08:15:01+03:00
Происшествия

23-летний пермяк более 11 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков

Сотрудники полиции задержали наркодилера в ноябре прошлого года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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23-летний молодой человек занимался распространением синтетического наркотика в Перми и других городах региона через интернет-магазин. На счету молодого человека 52 эпизода покушения на сбыт, один факт сбыта запрещенных веществ, а также легализация преступных доходов.

С мая по ноябрь 2018 года мужчина незаконно перевез в своей одежде более 60 граммов запрещенного вещества из Перми в Губаху, Добрянку и Лысьву. Там он выбирал различные труднодоступные и скрытые от общего обзора людей места для оборудования тайников.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека в ноябре прошлого года. При себе у него обнаружены и изъяты свертки, которые он не успел реализовать.

Впоследствии полицейские выяснили, что наркодилер легализовывал денежные средства при помощи криптовалюты.

Губахинский суд огласил приговор наркодилеру. Суд приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщил в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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