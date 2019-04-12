2019-04-12T07:47:08+03:00
Происшествия

В Прикамье во время ссоры пенсионер до смерти избил гражданскую жену

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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9 апреля в квартире, расположенной в деревне Кокоры Кунгурского района, было обнаружено тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний гражданский супруг погибшей женщины.

Накануне сожители выпивали в своей квартире. Затем поссорились. Пожилой человек жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в пресс-службе следственного комитета Пермского края.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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