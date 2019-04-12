«Мы в красной зоне». Пермь вошла в список регионов, где самые аварийные дороги
Пермский край оказался на последних строчках рейтинга среди городов, где самые аварийные дороги. Традиционный рейтинг по итогам 2018 года составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».
В список вошли 50 регионов РФ с населением больше миллиона человек. Как сообщили составители, учитывалось количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших, протяженность автодорог региона и размер автопарка.
- Третий год подряд рейтинг возглавляет Томская область, - сообщили в центре.
Пермский край находится в «красной зоне» рейтинга, где оказались регионы высокой дорожной опасности. Среди 50 городов мы находимся на 43 месте.
Хуже нас ситуация в Ставропольском крае, Нижегородской области, Красноярском крае, Самарской, Саратовской и Омской областях. Замыкает рейтинг Челябинская область.
ИСТОЧНИК KP.RU