2019-04-12T07:36:28+03:00
Происшествия

«Мы в красной зоне». Пермь вошла в список регионов, где самые аварийные дороги

Из 50 городов мы на 43 месте
Вероника РАНГУЛОВА
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Пермский край - в "красной зоне" рейтингаПермский край - в "красной зоне" рейтингаФото: Мария АНАНОВА
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Пермский край оказался на последних строчках рейтинга среди городов, где самые аварийные дороги. Традиционный рейтинг по итогам 2018 года составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

В список вошли 50 регионов РФ с населением больше миллиона человек. Как сообщили составители, учитывалось количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших, протяженность автодорог региона и размер автопарка.

- Третий год подряд рейтинг возглавляет Томская область, - сообщили в центре.

Пермский край находится в «красной зоне» рейтинга, где оказались регионы высокой дорожной опасности. Среди 50 городов мы находимся на 43 месте.

Хуже нас ситуация в Ставропольском крае, Нижегородской области, Красноярском крае, Самарской, Саратовской и Омской областях. Замыкает рейтинг Челябинская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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