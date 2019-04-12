2019-04-12T06:44:41+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину обвиняют в убийстве собственной жены

Пенсионер несколько раз ударил женщину ножом
Вероника РАНГУЛОВА
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Преступник уже арестованПреступник уже арестованФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Страшное преступление случилось вечером 3 апреля в деревне Бартым (это Березовский район Пермского края). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 82-летний мужчина накануне распивал спиртные напитки, поссорился со своей гражданской женой и набросился на нее с ножом.

Преступник нанес 83-летней женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия.

После того, как тело женщины было обнаружено, в Кунгурском следственном отделе возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении особ тяжкого преступления был задержан гражданский муж потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, суд принял решение об аресте обвиняемого на все время следствия.

Как сообщили в Следственном комитете России, проводят все необходимые следственные и процессуальные действия. Идет расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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