2019-04-11T18:34:57+03:00
Общество

«Победа» открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью

Полеты начнутся с 1 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: авиакомпания "Победа".Фото: авиакомпания "Победа".
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Победа» с 1 июня начнет регулярные рейсы из Перми в Турцию – в курортную Анталью. Самолеты Boeing737-800 будут вылетать из аэропорта «Большое Савино» по вторникам и субботам. Вылет из Перми в 8.00, прилет в аэропорт Антальи в 10.25 по местному времени. Обратный рейс из Антальи в 0.45, прилет в Пермь в 7.00. Время в пути составит четыре с половиной часа.

.

Авиакомпания уже начала продажу билетов. Их стоимость на данный момент начинается от 6 247 рублей в одну сторону. Но цена может меняться в зависимости от сезона и спроса.

Напомним, кроме Антальи из пермского аэропорта этим летом можно улететь прямыми чартерными рейсами в Болгарию, Тунис, на греческий остров Крит, грузинский курорт Батуми, а также в турецкую Аланию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Переезд пермского зоопарка на новое место состоится только через год
«Как сделать атомную бомбу у себя дома». В Перми прокуратура заблокировала сайт с таким содержанием
На видео попало жестокое избиение подростка в Березниках
Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков на Каме
Четверых учеников пермской школы, где заболели 137 человек, скоро выпишут из больницы
В Перми автобус нелегального маршрута 98Т, эвакуированный на штрафстоянку, арестован за долги
Новые вклады от «Фора-банк»
В Прикамье за три года отремонтирует около 100 «предаварийных» домов
ПЗСП запускает новую партнерскую программу
«Как лежать неделю в этом аду». Пациенты больницы в Чайковском жалуются на полчища тараканов
«Срочно нужна кровь». Родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров
В Березниках водитель «ГАЗели» насмерть сбил пожилого человека
В Прикамье пройдет VI Открытый форум «Законный бизнес без барьеров»
«Выгонял из дома в мороз в одних тапочках». В Прикамье отец истязал своего 9-летнего сына
Фигуристка Аделина Сотникова вручила пермскому ветерану золотой знак ГТО
В Перми День Победы начнется с парада и завершится праздничным фейерверком