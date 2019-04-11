«Победа» открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-11T18:34:57+03:00

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Авиакомпания «Победа» с 1 июня начнет регулярные рейсы из Перми в Турцию – в курортную Анталью. Самолеты Boeing737-800 будут вылетать из аэропорта «Большое Савино» по вторникам и субботам. Вылет из Перми в 8.00, прилет в аэропорт Антальи в 10.25 по местному времени. Обратный рейс из Антальи в 0.45, прилет в Пермь в 7.00. Время в пути составит четыре с половиной часа.

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Авиакомпания уже начала продажу билетов. Их стоимость на данный момент начинается от 6 247 рублей в одну сторону. Но цена может меняться в зависимости от сезона и спроса.

Напомним, кроме Антальи из пермского аэропорта этим летом можно улететь прямыми чартерными рейсами в Болгарию, Тунис, на греческий остров Крит, грузинский курорт Батуми, а также в турецкую Аланию.

ИСТОЧНИК KP.RU