«Победа» открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью
Авиакомпания «Победа» с 1 июня начнет регулярные рейсы из Перми в Турцию – в курортную Анталью. Самолеты Boeing737-800 будут вылетать из аэропорта «Большое Савино» по вторникам и субботам. Вылет из Перми в 8.00, прилет в аэропорт Антальи в 10.25 по местному времени. Обратный рейс из Антальи в 0.45, прилет в Пермь в 7.00. Время в пути составит четыре с половиной часа.
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Авиакомпания уже начала продажу билетов. Их стоимость на данный момент начинается от 6 247 рублей в одну сторону. Но цена может меняться в зависимости от сезона и спроса.
Напомним, кроме Антальи из пермского аэропорта этим летом можно улететь прямыми чартерными рейсами в Болгарию, Тунис, на греческий остров Крит, грузинский курорт Батуми, а также в турецкую Аланию.
ИСТОЧНИК KP.RU