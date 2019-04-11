2019-04-11T18:43:20+03:00
Происшествия

На видео попало жестокое избиение подростка в Березниках

Полиция начала проверку [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В четверг, 11 апреля, в соцсетях Березников появилось видео с изображением жестокой драки подростков. На кадрах видно, как среди гаражей на улице Ломоносова один подросток избивает ногами и кулаками другого. Тот закрывает руками голову, пытаясь защититься от ударов. Еще старшеклассник стоит рядом и наблюдает за избиением.

Опубликованные кадры вызвали возмущение березниковцев. Причем, не только самим фактом избиения, но и тем, что автор снимает увиденное, а не пытается остановить драку.

«Лучше бы полицию вызвали, чем снимать на видео», - так комментировали выложенное видео пользователи соцсетей. - «Что за народ у нас? Вместо помощи, хватаются за телефон и снимают. Увидел бы я такую ситуацию, я бы о телефоне даже не успел бы подумать».

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по размещенной в соцсетях информации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Избиение подростка в Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Переезд пермского зоопарка на новое место состоится только через год
«Как сделать атомную бомбу у себя дома». В Перми прокуратура заблокировала сайт с таким содержанием
«Победа» открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью
Следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков на Каме
Четверых учеников пермской школы, где заболели 137 человек, скоро выпишут из больницы
В Перми автобус нелегального маршрута 98Т, эвакуированный на штрафстоянку, арестован за долги
Новые вклады от «Фора-банк»
В Прикамье за три года отремонтирует около 100 «предаварийных» домов
ПЗСП запускает новую партнерскую программу
«Как лежать неделю в этом аду». Пациенты больницы в Чайковском жалуются на полчища тараканов
«Срочно нужна кровь». Родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров
В Березниках водитель «ГАЗели» насмерть сбил пожилого человека
В Прикамье пройдет VI Открытый форум «Законный бизнес без барьеров»
«Выгонял из дома в мороз в одних тапочках». В Прикамье отец истязал своего 9-летнего сына
Фигуристка Аделина Сотникова вручила пермскому ветерану золотой знак ГТО
В Перми День Победы начнется с парада и завершится праздничным фейерверком