На видео попало жестокое избиение подростка в Березниках

СЕГОДНЯ 18:09 2019-04-11T18:43:20+03:00

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В четверг, 11 апреля, в соцсетях Березников появилось видео с изображением жестокой драки подростков. На кадрах видно, как среди гаражей на улице Ломоносова один подросток избивает ногами и кулаками другого. Тот закрывает руками голову, пытаясь защититься от ударов. Еще старшеклассник стоит рядом и наблюдает за избиением.

Опубликованные кадры вызвали возмущение березниковцев. Причем, не только самим фактом избиения, но и тем, что автор снимает увиденное, а не пытается остановить драку.

«Лучше бы полицию вызвали, чем снимать на видео», - так комментировали выложенное видео пользователи соцсетей. - «Что за народ у нас? Вместо помощи, хватаются за телефон и снимают. Увидел бы я такую ситуацию, я бы о телефоне даже не успел бы подумать».

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по размещенной в соцсетях информации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Избиение подростка в Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU